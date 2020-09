पालने के साथ ही लिपसा बच्चा, गनीमत है बाइकसवार चपल था! (देखें वायरल वीडियो)

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर मानवता पर फिर से विश्वास होने लगा है। दरअसल इस वीडियो में एक मोटर साइकिल चालक द्वारा एक बच्चे को बचाया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद बच्चा एक दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हो जाता। सोशल मीडिया वीडियो पर वायरल हो रहा इस वीडियो में एक बहादुर बाइकर को अपनी मोटरसाइकिल से कूदता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि वह सड़क से नीचे गिर रहे बच्चे को बचा सके। यह तब हुआ जब बच्चा वॉकर से बंधा हुआ ढलान से गिर रहा था। Speechless! #Superhuman pic.twitter.com/XIZEy7hy8Y — Vibhinna Ideas (@Vibhinnaideas) September 19, 2020 जानकरी के अनुसार, यह घटना 14 सितंबर को कोलम्बियाई शहर फ्लोरेंसिया में हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग इस बाइकर को असली हीरो मानकर इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। Great reflexes and presence of mind. Truly a hero! Well done👍 https://t.co/Fzra1NN3o7 — Naveen Jindal (@MPNaveenJindal) September 20, 2020 Happy to see the human spirit alive .. and can be found in the presence of mind and the basic instinct to save another …regardless… — […]