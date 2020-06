कुत्ते को सबसे वफादार जानवर माना जाता है। इसलिए वह लोगों का सबसे प्रिय दोस्त है। इस बार प्राणी ने ऐसी करामात कि इसे देखकर आपका चेहरा भी खुश हो जाएगा। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुत्ता स्विमिंग पूल में डूब रही एक महिला को बचा रहा है। इस वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इस वीडियो पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने इस वीडियो को सराहा और शेयर किया।

19 अगस्त को ट्विटर यूजर एंड्रयू एल्बर्ट ने वीडियो पोस्ट किया। और उन्होंने लिखा, अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है, तो एक लाइफगार्ड की आवश्यकता क्यों है?

Who needs a lifeguard when you have a German Shepherd? pic.twitter.com/ixk7RiCaTF

