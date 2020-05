सुषमा जी को सवा करोड़ लोग यूं ही Twitter पर ‌Follow नहीं करते थे! पढ़िये उनके कुछ रोचक Tweets

पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुषमा स्वराज आज हमारे बीच नहीं हैं। मंगलवार देर शाम उनका दिल का दौरा पड़ने से राजधानी दिल्ली में निधन हो गया। सुषमाजी के निधन से उनके चाहने वालों में शोक की लहर व्याप्त है।

सुषामा जी के चाहने वाले हर राजनीतिक दल, हर धर्म, कौम और आयु वर्ग के थे। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी लोग उनके एक-एक शब्द को बड़े चाव से पढ़ते थे। ट्वीटर पर सुषमाजी को लगभग सवा करोड़ लोग, ठीक आंकड़ा कहें तो १.३१ करोड़ लोग फोलो करते थे।

उनके विदेश मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता जिस प्रकार रही, उन्हें लोग रॉक स्टार कह कर नवाजते थे। विशेष रुप से विदेशी मामलों में आम लोगों की मदद करने में वे आगे रहती थीं। ऐसे अनेकों किस्से हैं जब उन्होंने कइयों को विदेशी धरती पर परेशानियों और संकट से उबारा।

विशेष रूप से ट्वीटर पर उनकी सक्रियता और रोचक ट्वीटस के लोग दिवाने थे। यदि उनके आखिरी ट्वीट की भी बात करें तो जैसे ही लोकसभा में मंगलवार को धारा ३७० हटने संबंधी बिल पास हुआ उन्होंने प्रधानमंत्री को अभिनंदन देते हुए लिखा कि जीवन भर उन्हें जिस दिन का इंतजार था वो आ गया। लेकिन दुःख बात यह है कि इस ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने आखिरी सांस ली।

प्रधान मंत्री जी – आपका हार्दिक अभिनन्दन. मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी. @narendramodi ji – Thank you Prime Minister. Thank you very much. I was waiting to see this day in my lifetime. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 6, 2019

आईये, सुषमा जी के कुछ रोचक ट्वीटस पर भी नजर डालते हैं जो उनके प्रशंसकों में काफी लोकप्रिय हुए।

मलेशिया ‌स्थित एक सज्जन ने सुषमा जी से भारत में रहने वाले अपने एक मित्र को लेकर मदद की गुहार लगाई। उन सज्जन ने जो संदेश भेजा उसमें अंग्रेजी में व्याकरण की अशुद्धि थी। इस पर एक दूसरे भाई साहब ने उन भाई साहब की खिंचाई कर दी कि भाई हिंदी या पंचाबी में ही लिख देते। लेकिन इसके जवाब में सुषमा जी ने बड़ा सुंदर रिप्लाई दिया और कहा कि विदेश मंत्री बनने के बाद उन्होंने सभी प्रकार की अंग्रेजी और ग्रामर को समझना सीख लिया है।

There is no problem. After becoming Foreign Minister, I have learnt to follow English of all accents and grammar. https://t.co/2339A1Fea2 — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 11, 2019

एक बार एक यूजर ने सुषमाजी से पूछा कि उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर ‘चौकीदार’ शब्द क्यों लगा रखा है, जबकि उनकी गणना भाजपा में सबसे समझदार व्यक्तियों में से एक के रूप में की जाती है। इसके जवाब में सुषमाजी ने कहा था कि वे भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की चौकीदारी करती हैं।

Because I am doing Chowkidari of Indian interests and Indian nationals abroad. https://t.co/dCgiBPsagz — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 30, 2019

सुषमा जी दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीय की मदद को लेकर तत्पर रहती थीं। एक बार एक व्यक्ति ने मजाक में लिख दिया कि वह ‘मंगल’ ग्रह पर फंस गया है। सुषमाजी ने इस मजाक को भी हलके में लेते हुए सुंदर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यदि आप मंगल ग्रह पर भी फंस गये होंगे, तो भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा।

Even if you are stuck on the Mars, Indian Embassy there will help you. https://t.co/Smg1oXKZXD — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 8, 2017

एक बार तो एक भाई साहब ने उनके खराब पड़े फ्रिज को लेकर भी मदद मांग ली। सुषमा जी ने बड़ी सहज भाव से उत्तर दिया था कि भाई, मैं आपको फ्रिज से संबंधित मसले में कोई मदद नहीं कर सकती। मैं मुश्किलातों में पड़े लोगों की मदद में काफी व्यस्त हूं।

Brother I cannot help you in matters of a Refrigerator. I am very busy with human beings in distress. https://t.co/cpC5cWBPcz — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) June 13, 2016

सुषमा जी को उनके चाहने वाले काफी मिस करेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है।