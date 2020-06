अरनब के जबान फिसलने का सनी लियोनी भी ले रही मजे!

लोकसभा चुनावा की मतगणना के दौरान टेलीविजन चैनलों पर रूझान दिखाना सुबह से ही शुरू कर दिया गया था। कौन सा चैनल सबसे पहले रूझान और नतीजे दिखाता है इस होड़ में स्वाभाविक है कि गलतियां भी हो जाएं। लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती सोशल मीडिया पर मनोरंजन का सबब बन जाती है।

२३ मई को रिपब्लिक चैनल पर लोकप्रिय न्यूज एंकर अरनग गोस्वामी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। पंजाब की गुरुदासपुर लोकसभा सीट से अभिनेता सनी देओल भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। सनी देओल ने मतगणना में बढ़त प्राप्त की और यह समाचार अरनब के पास पहुंचा तो आनन-फानन में उसे दर्शकों को बताने की कोशिश में उनकी जबान फिसल गई और उनके मुंह से सनी देओल की जगह सनी लियोनी निकल गया कि गुरूदासपुर से सनी लियोनी आगे चल रही हैं। हालांकि पल भर में उन्होंने अपनी गलती सुधर ली, लेकिन कहते हैं कि जबान से निकले बोल वापस नहीं लिये जा सकते। सोशल मीडिया पर अरनम गोस्वामी काफी ट्रोल हुए और मजाक भी बहुत उड़ाया गया।

इसी बीच स्वयं सनी लियोनी भी इस बात के मजे लेती हुई दिखाई दी। सनी लियोनी ने अपने सोशल मीडिया एकाऊंट से ट्वीट करते हुए प्रश्न किया कि कितने वोटों से आगे चल रही हूं।

