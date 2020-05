स्पेसएक्स पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने मनुष्य को कक्षा में भेजा

वाश‍िंगटन (ईएमएस)। नासा के दो अंतरिक्ष यात्री पहली बार निजी कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल रविवार को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया।

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX ‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

स्पेसएक्स के दो-चरण वाले फाल्कन 9 रॉकेट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से शनिवार दोपहर बाद 3:22 बजे (1922 जीएमटी) पर छोड़ा गया था। अंतरिक्ष यात्रियों रॉबर्ट बेहानकेन और डगलस हर्ले को क्रू ड्रैगन कैप्सूल में उतारा गया। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट नासा के इन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर प्राइवेट फर्म की इस ऐतिहासिक पहली अंतरिक्ष यात्रा पर शनिवार को रवाना हुआ था।

What does our home planet look like from @SpaceX‘s Crew Dragon Endeavour? Watch as @AstroBehnken and @Astro_Doug take you inside the spacecraft and provide an update about our #LaunchAmerica mission: pic.twitter.com/f8b3CrSEPE

— NASA (@NASA) May 31, 2020