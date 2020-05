सोनू सूद : तो क्या भगत सिंह का रूप है सोनू, जानिए किसने की भगतसिंह से सोनू की तुलना

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोनो वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में मदद करने के लिए एक नायक की तरह सामने आए है। फ़िलहाल देश में कुछ ही बातें चर्चा में है जिनमें दो सबसे महत्वपूर्ण बातें लॉकडाउन और लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद कर रहे सोनू सूद ही है। फ़िलहाल जहाँ देश भर में लॉकडाउन फैला हुआ है और लाखों लोग विभिन्न प्रान्तों में फंसे हुए है, वही मुंबई में फंसे लोगों के लिए किसी भगवान की तरह आए सोनू सूद की चर्चा चारो ओर हो रही है। अपने दम पर श्रमिकों को उनके घर भेजने वाले सोनू ने तो अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके फंसे हुए श्रमिकों तक पहुँच रहे है।सोनू सूद न केवल अपने खर्च पर श्रमिकों को घर पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों को भोजन भी उपलब्ध करा रहा है। इस तरह के सराहनीय काम के लिए अब सोनू सूद की प्रशंसा की जा रही है।

सोनू सूद के प्रशंसकों की सूची में पंजाबी गायक का नाम जुड़ गया है। मशहूर सिंगर गुरु रंधावा ने सोनू को भगतसिंह का दर्ज़ा देते हुए सोनू सूद की भगत सिंह के रूप में एक तस्वीर साझा की है। गुरु रंधावा ने सोनू सूद को सम्मान देने के लिए तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया है। लॉकडाउन के कारण मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूरों के लिए फरिश्ता बन चुके सोनू सूद की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

https://www.instagram.com/p/CAzu5T-nO6V/?utm_source=ig_web_copy_link

आम लोगों के साथ-साथ सेलिब्रिटी वर्ग द्वारा भी उनकी प्रशंसा की जा रही है। शिल्पा शेट्टी के बाद अब पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम पर सोनू सूद की एक फोटो शेयर की है। फोटो में सोनू सूद भगत सिंह के रूप में नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, सोनू पाजी को प्यार और सम्मान। आप से बहुत कुछ सीखना है। ‘

Thanks for making it “Tenu Sood Sood karda”. The real hero out there right now helping thousands. Paji @SonuSood ❤️🔥 https://t.co/0qk5TDWxtf

— Guru Randhawa (@GuruOfficial) May 27, 2020