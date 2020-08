बेटे ने कहा, पापा Wifi एन्टेना लगवा दो! पिता ने घर की छत पर एफिल टावर खड़ा कर दिया…!

माता-पिता अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसे में अब अपने बेटे के लिए एक पिता के प्यार का सबसे अच्छा उदाहरण सामने आया। घर में वाईफाई नेटवर्क नहीं बेटे ने अपने पिता से वाईफाई एंटीना की मांग की तो पिता ने अपने बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए वाईफाई एंटीना की जगह घर की छत पर एफिल टॉवर का ही निर्माण कर दिया। अपने बेटे की इच्छा पूरी करने में पिता की मेहनत देखकर स्थानीय लोग भी आश्चर्यचकित थे। घर की छत पर बने 13 फुट ऊंचे एफिल टॉवर का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार यह मामला क्यूबा की राजधानी हवाना का है। हवाना में रहने वाले एनरिक सेलगोडा नाम के एक व्यक्ति को उसके बेटे ने मोबाइल में नेटवर्क ना होने पर छत पर एंटीना लगाने के लिए कहा। एनरिक सेलगोडा ने अपने बेटे की मांगों को देखते हुए छत पर ही एफिल टावर बना दिया। उन्होंने सोचा कि इस टॉवर के निर्माण से उसके बेटे को वाईफाई के लिए एक एंटीना भी मिलेगा और लोग भी टॉवर को देख पाएंगे।

Havana gets its own Eiffel Tower thanks to Cuban blacksmith Jorge Enrique Salgado, who created a 13-foot-high replica of the famous monument based on plans, models, photos and other details via the internet https://t.co/O6FPIzdiSX pic.twitter.com/aQ7cEECTzq

— Reuters (@Reuters) August 11, 2020