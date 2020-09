कभी-कभी किसी की प्रोब्लेब सोल्व भी कर देते हैं वायरल वीडियो, इस छात्रा का किस्सा देखें!

कॉटन युनिवर्सिटी की छात्रा प्रतीक्षा हजारिका के चोरी हुए जरूरी दस्तावेज गुवाहाटी पुलिस ने ‌हासिल किये

इन्टरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ कब कौन किसको ट्रोल और परेशान करने लगे कोई नहीं जानता। साथ ही लोग खुद को इन्टरनेट पर असुरक्षित महसूस करते हैं पर अगर इन्टरनेट का सही से इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा सा बड़ा और मुश्किल लगने वाला काम भी आसानी से हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको बताए तो हम सब जानते है कि रेलवे से जुडी समस्याओं से निजात पाने के लिए लोग ट्विटर का सहारा लेते हैं। इसके अलावा इन्टरनेट ने रातोंरात कई लोगों को स्टार या सेलेब्रिटी बना दिया है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसे जान कर आपको यकीं हो जाएगा कि इन्टरनेट का सही उपयोग किया जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी।

दरअसल एक वायरल वीडियो ने कॉटन यूनिवर्सिटी की छात्रा प्रतीक्षा हजारिका को खोये हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद करने में मदद की जो हाल ही में गुवाहाटी शहर में उसके भाई से चुराए गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की प्रवेश परीक्षा में बैठने वाली प्रतिभा ने लोगों से अपील की कि वे इस संदेश को फैलाने में मदद करें ताकि बदमाशों ने जो महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक सेल फोन, और पर्स छीन लिया था उसे वापस पा सके।

प्रतीक्षा द्वारा इंस्टाग्राम पर चोरी हुई वस्तुओं को खोजने के लिए लोगों से मदद मांगते हुए एक वीडियो अपलोड करने के बाद सोशल मीडिया के लोगों द्वारा इसे अनगिनत बार साझा किया। इसके परिणाम के रूप में गुवाहाटी शहर की पुलिस ने खोये हुए दस्तावेज खोज निकाले।

— DGP Assam (@DGPAssamPolice) September 9, 2020

असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) भास्कर ज्योति महंता द्वारा पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की गई, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा, “कॉटन विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने हताशा में एक वीडियो पोस्ट किया। उसने अपने डॉक्स खो दिए थे (वास्तव में छीन लिया गया था!) और उसकी एक परीक्षा कल के लिए निर्धारित है! उसकी अपील ने कई लोगों को छू लिया … जिसमें हम भी शामिल हैं। हम बस उसे निराश नहीं कर सकते”

