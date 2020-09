प्यार में कभी-कभी ऐसा हो जाता है! फनी वायरल वीडियो देखें

प्यार दुनिया के सबसे खुबसूरत अहसासों में से एक है। लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते है। लोग अपने पार्टनर को रिझाने के लिए तरह तरह के अनोखे प्रयास करते है। पर कभी कभी इन कोशिशों के परिणाम मनचाहक ना हो कर ऐसे हो जाते है जिसे देखकर हर किसी की हँसी छुट जाती है।

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रयास को अनोखा और यादगार बनाने के लिए प्रेमी ने अपनी महिला को नाव पर प्रपोस किया पर इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना प्रेमी ने तो बिल्कुल नहीं की थी।

दरअसल इस वीडियो में प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को अंगूठी देने का प्रयास कर रहा था तभी वो जिस नाव पर खड़ा था वो चल दी और दोनों ही प्रेमी गिर पड़े। आप भी देखे ये वीडियो:

Video Credit via @ziinyy_ 📹TikTok: @amandaMarriiee

I have spoken to the man in the video & am very upset to hear that they have had alot of negative comments about it.

Please do not leave negative comments on this video.

Thankfully everyone is okay & she said YES! 👏

— Theo Shantonas (@TheoShantonas) September 27, 2020