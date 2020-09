कुछ लोगों को कुत्तों से बड़ी नफरत होती है, बाली के बिच पर ऐसी ही करतूत वायरल हुई

आम तौर पर कुत्तों के प्रति लोगों में स्नेह का भाव रहता है। वे कुत्तों को बडे़ शौक से पालते हैं और देखा गया है कि जरूरत पड़ने पर कुत्ते भी अपने मालिकों के प्रति वफादारी का प्रमाण देने में अवसर मिलने पर चूकते नहीं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्राणियों के प्रति दुराग्रह का भाव रहता है, वे प्राणियों के साथ हिंसा करते हैं और यहां तक कि उन्हें मार भी देते हैं।

पिछले दिनों भोपाल में का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक ने वीडियो वायरल करने के चक्कर में एक कुत्ते का पुलिया से नीचे तालाब में फैंक दिया था। वहीं एक दूसरा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स को अपनी बाइक के पीछे कुत्ते को रस्सी से बांधकर कई किमी तक घसीटते दिखाया गया था।

ऐसा ही एक घृणास्पद वीडियो पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बाली के बाटू बेलिग बिच का है, जिसमें एक अच्छी-खासी कद-काठी का शख्स हाथ में डंडा लेकर बिच पर मौजूद कुत्तों के पीछे भाग कर उन्हें पीटता नजर आता है।

#BREAKING: Sickening footage was shared online showing the man armed with a stick and chasing after a dog at Batu Belig Beach in Bali on Wednesday.

