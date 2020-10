तो क्या अब तांगों से घोड़े और बैलगाड़ियों से बैल भी गायब हो जायेंगे!?

आज तकनीक इतना आगे बढ़ चुका है कि रोज कुछ न कुछ नया देखने को ही मिल जाता है। विज्ञान की तरक्की के सबूत रोज ब रोज देखने को मिल रहे है। अब ऐसा ही एक नया नमूना सामने आया है। दरअसल ये एक ऐसा रिक्शा है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक रोबोट को रिक्शा खींचते हुए देखा जा सकता है।

दरअसल इस फुटेज में देखा जा सकता है कि एक अमेरिकी विशेष डिजाइनर और टेलीविजन व्यक्तित्व एडम सैवेज ने तीन पहिया यात्री गाड़ी खींचने के लिए एक रोबोट कुत्ते का परीक्षण किया। हालांकि ये वीडियो फरवरी का बताया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर यह ऑनलाइन वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए जाने के बाद लोगों का ध्यान इस वायरल वीडियो पर ध्यान गया।

इस वीडियो में एडम सैवेज को रोबोट डॉग वाले एक यात्री गाड़ी पर चढ़ते देखा जा सकता है। इस रोबोट डॉग को स्पॉट नाम दिया गया है। स्पॉट एक “फुर्तीली मोबाइल रोबोट” है जिसे अमेरिकी इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स डिजाइन कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स द्वारा विकसित किया गया है।

Future Rickshaws 😳! See this amazing prototype of a robot-driven Rickshaw carriage

