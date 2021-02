इंटरनेट जानकारी और ज्ञान का खजाना है। साथ ही सोशल मीडिया ताजा समाचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान का जरिया होने के सा‌थ टाइम पास का मंच भी। लोग कभी-कभार ऐसी तस्वीरें, वीडियो पोस्ट कर देते हैं जो वायरल हो जाती हैं। ऐसी एक तस्वीर इन दिनों ट्वीटर पर छाई हुई है। आईये, इस तस्वीर के बारे में बात करें।

दरअसल श्रीला रॉय नामक यूजर ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें एक युगल किसी पहाड़ी की चोटी पर हाथ पकड़े खड़ा है और उनके पीछे गहरी खाई और लंबी सी सड़क दिखाई दे रही है। एक बारगी लगता है कि एक अदद फोटो के लिये इतना रिस्क क्यों लेना, भले ही ‘रिस्क है तो इस्क है!’ डायलोग ट्रेंड कर रहा हो। वैसे अभी तक इस फोटो को पांच हजार से अधिक लोगों ने पसंद किया है और दो हजार से अधिक प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं।

खैर, इस फोटो को देखते ही मन में ये विचार भी आजा जाता है कि ये फोटोशोप किया हुआ यानि फर्जी होगा। लेकिन इस फोटो की सच्चाई कुछ और ही है। साझा किये गये फोटो की प्रतिक्रियाओं में ही यूजर्स ने इस जगह की कुछ अन्य तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि उपरोक्त तस्वीर दरअसल कैमरा एंगल का कमाल है। आप भी नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं पर नजर डालें और फोटो की सच्चाई जान लें।

This is the actual place , the Angle of the Photo makes it look like they are on very high Cliff pic.twitter.com/83NdQRBqMs

— ebyjayan (@eby_jayan) February 2, 2021