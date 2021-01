गीर के जंगल में श्वान ने शेरनी को दी मात, वीडियो वायरल

थोडी देर में ही शेरनी ने मान ली हार जंगल में सामान्य तौर पर बहुत कम देखे जाने वाली ऐसी घटना ने प्रवासियों को दंग कर दिया। इस घटना में जंगल की शेरनी भी शिकार से डर कर पीछे हट गई थी। गिर के जंगल में शेरनी और श्वान के बीच जंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें कि श्वान ने जमकर शेरनी का सामना किया कुछ देर के लिए तो उसने शेरनी को भी पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। यह देखकर लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। गिर के जंगल में सिंह दर्शन के दौरान लोगों को बहुत ही अजीब सी घटना देखने को मिली। दो शेरनी जंगल में घूम रही थी उस दौरान, एक कुत्ता कहीं से आ गया यह देखकर शेरनी नाराज हो गई और उसने श्वान पर हमला कर दिया। थोड़ी देर में तो उसने श्वान को गंभीर चोट पहुंचा दी लेकिन शेरनी के पंजे में से छूटने के बाद श्वान ने शेरनी पर हमला कर दिया। Need this much confidence in life. Dog vs Lion. It also highlights issue of stray dogs […]

(Screenshot from the video tweeted by @ParveenKaswan)

