शशि थरूर की टेबल पर उलटे तिरंगे के कारण सोशिल मीडिया उन पर बरसा

कांग्रेसी नेता शशि थरूर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल का कारण उनके कार्यालय में टेबल पर रखा गया भारतीय ध्वज है। थरूर ने गुरुवार को अपने कार्यालय में जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी और बेटे से मुलाकात की थी। जिसकी फोटो अब वायरल हो रही है, जिसमें तिरंगा उलटा दिखाई दे रहा है।

Had a moving meeting yesterday with courageous ShwetaBhatt & her brave son Shantanu to discuss the prolonged detention of her husband ⁦@sanjivbhatt⁩. Justice must be done! pic.twitter.com/8BHUBRpzEa — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 19, 2019

शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो पोस्ट की है। जिसमें वह गुजरात के पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट, जिन्हें 1990 में जामनगर अदालत ने पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उनके परिवार के साथ अपने कार्यालय में एक मुलाकात आयोजित की।

कांग्रेस सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस मुलाकात की एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा, साहसी श्वेता भट्ट और उनके बहादुर बेटे शांतनु से मुलाकात की। पति के साथ लंबे समय तक कारावास पर चर्चा हुई। न्याय की जरूरत को पूरा किया जाना चाहिए। फिर एक यूजर ने लिखा। कृपया आपके द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर की जाँच करें। कृपया तिरंगे का सम्मान करना सीखें। जिसके बाद लोगों ने उनके पोस्ट को बहुत ट्रॉल किया।

Auraton se dhyaan hata k table pe rakha jhanda bhi dekh lo Sir, kaha se ulta jhanda banwa liya hai pic.twitter.com/Ty8obkPMAP — Scar (@RAC7R) July 19, 2019

Sir rearrange your desk flag as in right order. pic.twitter.com/ANgwsmUiVz — Mallikarjun malage (@be_you_7707) July 19, 2019

Here’s a hint Mr. Tharoor … Pehle Niche to Dekho and then Piche to Dekho. pic.twitter.com/D9rbtBXMgc — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) July 19, 2019

