शशि थरुर शैक्सिपयर बन गये!

आजकल सोशल मीडिया पर लोग एक-दूसरे की खिंचाई करने से बाज नहीं आते। इंटरनेट की भाषा में खिंचाई करने को ट्रोल करना कहते हैं। लेकिन कुछ यूजर ऐसे होते हैं जिनको ट्रोलिंग का सामना कैसे किया जाए, ट्रोलिंग का जवाब कैसे दिया जाए यह भी आता है।

सोशल मीडिया उसके शुरुआती चरण से अपनाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल से सांसद शशि थरूर ऐसे ही लोगों में से एक हैं, जो मजाक को मजाक में लेना चालते हैं।

वैसे भी सभी जानते हैं कि शशि थरुर की अंग्रेजी काफी अच्छी है। काफी अच्छी नहीं, इतनी अच्छी है कि उनके सामने ऑक्सफर्ड के विद्यार्थी भी पानी भरें! शायद इसी तथ्य से प्रेरित होकर इंटरनेट पर किसी भाई साहब ने शशि थरूर और अंग्रेजी के मशहूर कवि और नाट्यकार शैक्सपियर की तस्वीरों को मिलाकर नई तस्वीर बना दी जो देखते ही देखते वायरल हो गई।

यह मोर्फ्ड की हुई तस्वीर शशि थरूर तक पहुंच गई। वे नाराज नहीं हुए बल्कि उन्होंने तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि वॉट्सएप पर बेहद शानदार तस्वीर देखने को मिली, आश्चर्य की बात है कि किसी ने मुझे शैक्सिपयर की हमशक्ल के रूप में चित्रित करने की सोची और बाकायदा समय निकालकर ऐसी तस्वीर बना भी डाली। जिसने भी यह काम किया उसे बहुत धन्यवाद!

The most flattering image going around on What’s App today — amazed that someone thought of making me into Shakespeare & then actually took the trouble to create this! Thanks to whoever did so (though i am completely unworthy of the honour!) pic.twitter.com/F0uWV0m7Zw

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 10, 2019