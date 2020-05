मुस्लिम एंकर को देखकर ‘हम हिंदु’ के संस्थापक ने आंखें ढंक ली, देखें वीडियो

देश में धर्म के भेदभाव की घटनाएं बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ‘हम हिंदु’ नामक संगठन के संस्थापक द्वारा मुस्लिम एंकर को देखकर आंखें ढक लेने का मामला प्रकाश में आया है। यह घटना तब घटी जब धार्मिक भेदभाव से संबंधित किसी मुद्दे पर चर्चा चल रही थी।

देश के अग्रणी हिंदी न्यूज चैनल पर हाल ही में जोमेटो के डिलीवरी करने वाले युवक की धार्मिक पहचान को लेकर भेदभाव से उपजे मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। इस चर्चा में ‘हम हिंदु’ के संस्थापक अजय गौतम को भी आमंत्रित किया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि चर्चा के दौरान अजय गौतम ने चैनल के एंकर मोहम्मद खालिद को देखने के बाद अपनी आंखों को अपने हाथों से ढंक लिया।

बता दें कि हाल ही में पंडित अमित शुक्ला नाम व्यक्ति ने जोमेटो से भोजन मंगवाया था। परंतु जब उसे पता चला कि एक गैर-हिंदु डिलीवरी बॉय भोजन की डिलीवरी करने आ रहा है, तो उन्होंने अपना ऑर्डर रद्द कर दिया। शुक्ला ने ट्वीट करके कहा कि मैंने अभी-अभी जोमेटो का ऑर्डर रद्द किया। उन्होंने मेरे रात्रि भोजन के लिये गैर-हिंदु राईडर मुहैया कराया था। उन्होंने कहा कि वे उसके लिये एलॉट किये गये राईडर को बदल नहीं सकते और यदि ऑर्डर रदद किया गया तो रिफंड भी नहीं करेंगे। इस बात के जवाब में जोमेटो ने ट्वीट करके कहा कि, भोजन का कोई धर्म नहीं होता, वही एक धर्म है।

we at the newsroom of @news24tvchannel are in shock at the inappropriate & condemnable behaviour of Mr Ajay Gautam . Ethics of journalism do not allow to give platform to such devisive voices & gestures . @news24tvchannel has decided not to invite Mr Ajay Gautam to its studio .

