स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देखें अटारी-वाघा बॉर्डर पर जवानों और जनता का जोश

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अमृतसर के समीप अटारी-वाघा भारत-पाक सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में जवानों और जनका का जोश देखते ही बना। यूं तो भारत-पाक सीमा पर यहां हर रोज यह सेरेमनी होती है, लेकिन बुधवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होने के कारण वातावरण में अजीब सी हलचल थी।

भारत की ओर की अटारी सीमा पर बड़ी संख्या में लोग इस पूरी सेरेमनी को देखने उमड़े। देखिये कैसे पहले महिलाओं ने देश भक्ति के गानों पर झूम कर अपनी खुशी और जोश का इजहार किया।

#WATCH Punjab: People celebrate at Attari-Wagah border ahead of #IndiaIndependenceDay pic.twitter.com/BqYh6GKwfk

इसके बाद पारंपरिक समारोह में अपने पैर उछाल कर जिस जोश के साथ भारतीय जवान कदमताल कर रहे थे, दर्शकों का जुनून देखते ही बनता था। देखें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये अभूतपूर्व लम्हे।

#WATCH Beating retreat ceremony at the Attari-Wagah border on the eve of #IndiaIndependenceDay pic.twitter.com/4jN6X8ypBN

— ANI (@ANI) August 14, 2019