इस्‍लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्‍तानी सेना के एक अधिकारी की बीबी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। खुद को पाकिस्‍तानी सेना के कर्नल की बीबी बताने वाली महिला को जब हजारा मोटरवे पर पुलिस ने जांच के लिए रोका तो वह भड़क उठीं और उन्‍होंने पुलिस चेक पोस्‍ट बैरियर को उखाड़ कर फेंक दिया।

पुलिसवालों के साथ बदतमीजी के बाद पाकिस्‍तानी कर्नल की बीबी अपनी कार लेकर निकल गई। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस दौरान कर्नल की बीबी ने पुलिस वालों को काफी अपशब्‍द भी कहे।

Pakistan Army is truly a curse on Pakistan.

‘Colonel ki Biwi’ is behaving like nothing less than a General herself!

Its Happening on Hazara Motorway.#Shame #ColonelKiBiwi #PakistanArmy pic.twitter.com/eAsum33guu

— Aman_CH (@Uch511) May 21, 2020