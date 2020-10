देखें आनंद दम बिरयानी के लिये कितनी लंबी लाइन लगी!

आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि “खाने वालो को तो खाने का बहाना चाहिए!” चलिए अब हम आपको इस कहावत को दिखाते है। खाने के शौक़ीन क्या कुछ नहीं कर जाते इसके बारे में तो हम जानते ही है। दिल्ली में शराब की दुकानों पर लोगों की लम्बी कतारें, मशुर होटलों में ऑनलाइन आर्डर और वेटिंग लिस्ट ये सब तो बहुत आम बात है पर अब तो खाने की दीवानगी ने हद ही पार कर दी।

दरअसल कर्नाटक सरकार के अनलॉक फ्रेजमें रेस्तरां को फिर से खोलने की अनुमति देने के साथ ही खाने वालों के अरमान फिर से उमड़ने लगे। इतने दिनों से अपने ही घर में बंद लोगों को जैसे ही बाहर अपने पसंदीदा पकवान खाने का मौका मिला तो कुछ अजब ही हो गया। पिछले रविवार को होसकोटे में प्रसिद्ध आनंद दम बिरयानी के बाहर खानाप्रेमियों की लम्बी कतार देखी गई।

बेंगलुरु में रेस्तरां के बाहर एक किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतार में खड़े सैकड़ों ग्राहकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को एक यूजर @ikaveri ने ट्विटर पर शेयर किया है। 1.26 मिनट की इस वीडियो क्लिप को कैप्शन दिया “मुझे बताओ कि यह क्या बिरयानी है और क्या यह मुफ़्त है?” वीडियो में बिरयानी की प्लेट के इंतजार में मास्क में लोगों की एक बड़ी कतार दिखाई देती है।

आप भी देखें वीडियो:

Queue for biryani at Hoskote, Bangalore. Send by @ijasonjoseph Tell me what biryani this is and is it free? pic.twitter.com/XnUOZJJd2c

इस वीडियो को अब तक दस हज़ार से अधिक बार देखा जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि भोजनालय के बाहर लगभग 1.5 किमी लम्बी कतार लगी हुई है। ऑनलाइन साझा किए जाने के बाद से इस वीडियो पर नेटिज़न्स अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आनंद दम बिरयानी की विशेषता का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

Being a Biryani lover from Kolkata, I can understand the feelings of them… Biryani is a food porn and I can feel the food orgasm in my mouth ….yummmm

This is absolutely ridiculous. People here are not even following social distance rules all for just one meal. What are these people so crazy about? They can always go whenever this pandemic comes to an end

