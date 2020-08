सच में दोस्त कमीने होते हैं…, जब युवक औंधे मुंह गिरा तो दोस्तों की प्रतिक्रिया देखें!!

आज कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप पेट पकड़ कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग सड़क पर चल रहे हैं। सुबह के समय सड़क खाली है और कोई यातायात नहीं है। कबूतर खाली सड़क पर दाना खाने आए हैं। जब एक कबूतर सड़क के किनारे पड़े बीज को उठा रहा था तभी एक लड़के की नजर एक कबूतर पर पड़ती है।

उस लड़के ने मस्ती में कबूतर को लात मारने की सोची। शायद लड़के ने खुद को फुटबॉलर और कबूतर को फुटबॉलमानकर सीधे गोल पोस्ट में गोल करने का सोचा। वह किक करने के लिए तैयार हो गया और फिर जैसे ही उसने अपने पैरों को हवा में उठाकर किक मारी, तभी कबूतर को एहसास हुआ और वो उड़ जाता है।

कबूतर के उड़ जाने के बाद लड़का अपना संतुलन खो बैठा और सड़क के किनारे गिर गया। उसे गिरा देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। वीडियो को देखकर लगता है कि लड़का गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया होगा।

Many times Karma ensures spontaneous return gift🙏

Respect the birds & animals. They also have a life…. pic.twitter.com/vXClm6ueeM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 24, 2020