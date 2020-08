अफ्रीका के जिबूती में मिला ‘चूहे जैसा हाथी’

70 के दशक में अंतिम बार दिखाई दिया था जिबूती (ईएमएस)। अफ्रीकी देश जिबूती में करीब 50 साल पहले विलुप्‍त हो चुका चूहे जैसा हाथी मिला है। यह नन्‍हा सा जीव आकार में भले ही चूहे जैसा दिखता है लेकिन यह विशाल हाथियों के समुदाय से है। स्‍थानीय रेकॉर्ड के मुताबिक अंतिम बार वर्ष 1970 के दशक में इसको देखा गया था। इस ‘हाथी’ के मिलने से दुनियाभर के पशुप्रेमियों में उम्‍मीद की किरण जगी है। चूहे जैसे इस हाथी को सेनगिस के नाम से भी जाना जाता है। ये न तो हाथी हैं और न ही छछूंदर हैं। इनका संबंध आर्डवार्क (अफ्रीका में पाया जाने वाला सूअर जैसा जानवर) और हाथियों तथा मैनेटी से है। इनकी नुकीली नाक होती है जिसका इस्‍तेमाल वे कीड़ों को खाने के लिए करते हैं। पूरी दुनिया में इनकी 20 प्रजातियां हैं। इनमें से सोमाली सेंगी सबसे ज्‍यादा रहस्‍यमय है। Scientists have rediscovered the elephant shrew in Djibouti, after it was considered to be a lost species by the scientific community for about 50 years. pic.twitter.com/rGWJdknkTd — BFM News (@NewsBFM) August 19, 2020 […]