अनेकों बार दुष्कर्म की पीड़िता की मौत इच्छामृत्यु से नहीं भोजन त्यागने से हुई!

नीदरलैंड (ईएमएस)। रेप या दुष्कर्म ऐसा अक्षम्य कृत्य है जिसकी शिकार लड़की जीवित लाश की भांति ही होती है, उसकी आत्मा तो मर ही जाती है। ऐसे में उसके इच्छामृत्यु को लेकर बहस के बीच नीदरलैंड के शहर आर्नहम में एक 17 साल की लड़की ने अपने घर पर भूख से दम तोड़ दिया। नोवा ने इच्छामृत्यु के लिये कानून इजाजत मांगी थी, लेकिन उसे उसकी मंजूरी नहीं मिली। उसके बाद उसने अपने घर में रहकर भोजन त्याग दिया और मौत को गले लगा लिया है। 17 साल की नोवा पोथोवन ने अपने घर पर अपनी आखिरी सांसें ली। नोवा पोथावन के साथ 11 और 14 साल की उम्र में कई बार दुष्कर्म हुआ, जिससे नोवा डिप्रेशन में चली गई थी।

नोवा पोथावन ने अपनी आत्मकथा ‘लिविंग ऑर लर्निंग’ में अपने जीवन के संघर्षों को जिक्र किया है। नोवा पोथोवन ने भोजन त्यागने को लेकर एक हफ्ते पहले ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने 10 दिनों के अंदर मौत की बात कही थी।

नोवा को यूथेनेसिया की इजाजत नहीं मिली थी

पहले ‌यह समाचार काफा वायरल हुए कि नोवा की मौत इच्छामृत्यु से हुई। लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि अदालत ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी।

Please read this amazing #thread about the true story of Noa Pothoven, fake news, and a euthanasia that never happened. Excellent work by @NaomiOhReally . #cdnmedia #cdnpoli https://t.co/nYbfZ1r8No

नोवा को लेकर अफवाहों का दौर ऐसा चला कि उनके माता-पिता को बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर अपना बयान देना पड़ा कि उनकी बेटी की मौत का लिहाज किया जाए।

Noa Pothoven’s parents have put out this statement in English requesting privacy and that they be allowed to mourn in peace https://t.co/C7XyZVJYMM pic.twitter.com/4SGA0XrdeR

