क्या अनन्या की जिद पर एकमात्र सवारी के लिये दौड़ी राजधानी एक्सप्रेस?

रांची (ईएमएस)। कोरोना संक्रमण काल में नई दिल्ली-रांची स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस से 535 किमी अकेले यात्रा कर चर्चा में आई रांची की बेटी अनन्या ने कहा है कि उसे आंदोलन के जरिये सेलिब्रिटी बनने का शौक नहीं है, बल्कि रेलवे को उसकी गलती का अहसास कराने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। अनन्या ने मीडियाकर्मियों से अपील की कि वे उनके व्यक्तित्व पर फोकस करने की बजाय रेलवे की व्यवस्था पर फोकस करें, ताकि स्थिति में सुधार हो सके।

नई दिल्ली-रांची स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में अपनी जिद के आगे रेलवे को झुका देने वाली अनन्या से साक्षात्कार लेने के लिए आज दिन भर मीडियाकर्मी उनसे संपर्क की कोशिश में लगे रहे, लेकिन अनन्या ने ज्यादा बात करने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जो कुछ कहना था, यात्रा खत्म होने के बाद कह दिया था।

अनन्या ने कहा कि कुछ लोग यह कह कर रहे हैं कि उन्होंने अपने इस कदम से रेलवे का नुकसान कराया है। हकीकत में ऐसा नहीं है। ट्रेन को हर हाल में रांची रेलवे स्टेशन आना ही था। उन्होंने ट्रेन का किराया दिया था। लिहाजा, ट्रेन से ही अपनी यात्रा पूरी की। उन्होंने कहा कि यात्रियों से किराया लेने वाली ट्रेन पैसेंजर को कहीं भी उतार कर नहीं चल सकती।

ट्रेन में अकेले यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं लगा। यात्रा के दौरान आरपीएफ के जवान सुरक्षा के लिए मौजूद रहे। ट्रेन के विलंब होने के कारण रेलवे से किराया वापस मांगने के बारे में अनन्या ने कहा कि वह इस बारे में विधि के अनुसार राय लेकर अगला कदम उठाएंगी।

गौरतलब है कि बीएचयू से लॉ की पढ़ाई करने वाली अनन्या गुरुवार को राजधानी एक्सप्रेस से नई दिल्ली-रांची आ रही थी, लेकिन टाना भगत के आंदोलन के कारण ट्रेन डालटनगंज स्टेशन पर रोक दी गयी, जिसके बाद इस ट्रेन में सवार करीब 900 से अधिक यात्री बस के माध्यम से रांची आ गये, लेकिन अनन्या ने बस से रांची आने से इनकार कर दिया और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को ट्वीट कर सारी जानकारी दी, जिसके बाद बोर्ड की ओर से डीआरएम को राजधानी एक्सप्रेस को दूसरे मार्ग से रांची ले जाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद ट्रेन को गया-गोमो के परिवर्तित मार्ग से रांची लाया गया। 535 किलोमीटर की यात्रा में अनन्या अकेली पैसेंजर के रूप में मौजूद रहीं।

रेलवे अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया

हालांकि DNAIndia की एक रिपोर्ट के मुताबिक ‌सिनियर डीसीएम, रांची अविनाश कुमार ने बाद में मीडिया में आ रही रिपोर्ट का खंडन किया कि सिर्फ एक युवती की जिद पर रूट बदलकर ट्रेन चलाई गई। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि टोरी जंक्शन पर हो रहा प्रदर्शन समाप्त न होने के कारण यात्रियों को बसों से रवाना किया गया और दोपहर 3 बजे तकनिकी कारणों से ट्रेन अलग रूट से रांची पहुंची। इसमें किसी की जोर-जबरदस्ती नहीं थी।

उधर ट्रेन सवार होने के बाद अकेले यात्रा कर रही युवती ने अपना वर्जन रिकॉर्ड करते वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वे अकेले यात्रा पर अड़ी थी और आखिर उन्हें ये सुविधा प्रदान की गई। देखें ये वीडियोः

And finally Train is on the way to Ranchi #Standagainstwrong I am totally Alone in this Train… India stand for wrong#Ask the reason of wrong! EveryOne next will try to pull you down but doesn’t matter! If you feel alone close your eyes and think Indian freedom fighters! pic.twitter.com/AxYJWukeip

— Ananya Choudhary (@NormalHumanAna1) September 3, 2020