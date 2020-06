स्वतंत्रता दिवस पर रायचुर का वैंकटेश हुआ सम्मानित जिसने बाढ़ में एम्ब्युलंस को रास्ता दिखाया था

विगत दिनों कर्नाटक के रायचुर में बाढ़ का कहर बरपा था। संकट की इस घड़ी में कई लोगों ने अपनी बहादुरी से बाढ़ प्रभावितों की मदद की थी। इसी सूची में एक नाम था १२ वषीर्य वैंकटेश का, जिसने रायचुर जिले में बाढ़ में गरक हो चुके पुल पर एक एम्ब्युलंस को रास्ता दिखाया था।

इसी बहादुर के लिये आज स्वतंत्रता दिवस पर वैंकटेश को सम्मानित किया गया। बता दें कि उक्त एम्ब्युलंस में पांच बच्चे और एक मृत महिला का शव था। एम्ब्युलंस के चालक मंजू जब पुलिया के पास पहुंचा तो उसे आगे का रास्ता नजर नहीं आया। तब वैंकटेश ने पानी में गरक पुल पर दौड़ कर रास्ता बताया और एम्ब्युलंस पुल पार कर पाई।

12 year old brave boy #Venkatesh is felicitated by DC Raichur for his work. Appreciate this gesture of district administration.@CMofKarnataka @mani1972ias pic.twitter.com/0I7MnGDotY

— T Raghavan (@NewsRaghav) August 15, 2019