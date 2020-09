क्वारंटीन की मजबूरी क्या-क्या ना करें, देखें जिम चक्की का ये जुगाड़!

हम हर रोज ये सोचते हैं कि हमारे पास कसरत करने या व्यायाम करने के लिए अधिक समय होता! कितनी बार हमने शिकायत की है कि घर के काम से ही फुर्सत नहीं, हमारे काम हमने व्यायाम के लिए समय निकालने की अनुमति नहीं देते हैं? खैर, यह सब बीते दिनों की बात होने जा रही है, ये सब बदलने वाला है।

आपको बता दें कि कोरोना के कारण लॉकडाउन और क्वारंटाइन रहना निश्चित रूप से कठिनाई लेकर आया है, लेकिन इससे भारतीय “जुगाड़” और नवीनता भी सामने आयी है। वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला ने अपनी जिम साइकिल को चक्की में बदल दिया। इससे जब भी वह व्यायाम करे वो साथ ही साथ आटा-दाल पीस सके। यह सुनने में 3 इडियट्स के ‘फुंसुक वांगडू’ के स्कूल का कुछ जुगाड़ सा लगता है लेकिन यह सच है।

इस वीडियो को आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने ट्विटर पर शेयर किया और इसके बाद ये वीडियो बेहद वायरल हुआ। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “ग़ज़ब का आविष्कार। काम भी और कसरत भी। कॉमेंट्री भी शानदार।’’ आपको बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो को 7 लाख से अधिक व्यू और लाइक्स मिल चुके हैं।

वीडियो में महिला को स्थिर जिम साइकिल के संशोधित संस्करण का उपयोग करते हुए देखा जाता है। जब महिला इस साइकिल को पैडल करती, तो साइकिल गेहूं को मथना और पीसना शुरू कर देती है, जिसे एक अलग कंटेनर में रखा जाता है जो साइकिल से जुड़ा होता है। हम में से किसी के लिए जो यह जानते हैं कि गेहूं या दाल या मसाले को पीसना क्या होता है, हम जानते हैं कि यह सबसे भीषण और समय लेने वाला काम है, लेकिन यह महिला अपनी सरलता से हमें प्रभावित कर रही है।

यह प्रदर्शित करने के लिए कि मशीन कैसे काम करती है, महिला यह टिप्पणी भी देती है कि मशीन न केवल आपके शरीर की फिटनेस को बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि आटा भी पीसती है। वह यह भी कहती हैं कि यह मशीन उन महिलाओं के लिए मददगार है, जिन्हें घरेलू कामों के कारण अपनी फिटनेस को बनाए रखने का समय नहीं मिलता है। इसके अलावा मशीन चावल, दाल और मसाला भी पीस सकती है।

Plz patent it. I am an engineer so I know this an invention and importance of it. Plz patent it

— Umesh Kayande (@umesh_kayande) August 29, 2020