Puppy का गृहप्रवेश; मानो जैसे नई नवेली दुल्हन पहली बार घर आई हो!

अधिकांश पालतू पशु पालने वाले परिवार के लोगों की राय ये होती कि उनके पालतू जानवर जानवर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य ही होते हैं। जब कोई उन्हें उनके नाम से बुलाता है तो वो जवाब देते हैं, जब वो शरारत करते है तो उन्हें डांटा जाता है और उन्हें बेटों या बेटियों की तरह प्यार किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह केवल इतना ही उपयुक्त है? इसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाई दे रही दो लडकियों ने दिया। इस वीडियो में दो लडकियाँ अपने परिवार के नए सदस्य यानि उनके पालतू पिल्ला का घर में स्वागत करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यह कोई सामान्य स्वागत नहीं है। ये स्वागत तो बाकायदा धूमधाम के साथ, बैकग्राउंड में बॉलीवुड गीत के साथ पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ किया गया। ये रहा वायरल वीडियो: My new favorite thing is desi families welcoming their new puppies with traditional ceremonies pic.twitter.com/eWVfMhVs26 — little honey dew 🌼🍯 (@WineandHair) September 14, 2020 ये वीडियो मूल रूप से उपयोगकर्ता @shreyagid द्वारा बनाया गया एक TikTok […]