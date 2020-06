पुणे : अब से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा रोबोट अर्जुन

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमणों की संख्या एक लाख को पार कर गई है। इस प्रतिकूल स्थिति के बीच भी सरकारी और निजी कार्यालयों में काम शुरू हो चूका है। कुछ स्टेशनों से विशेष श्रमिक ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। इसी बीच रेलवे विभाग ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अब शुक्रवार को पुणे स्टेशन पर एक रोबोट तैनात किया गया है। यह रोबोट स्टेशन पर आने और जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहा है। रेलवे पुलिस फ़ोर्स द्वारा स्थापित रोबोट को ‘कैप्टन अर्जुन’ नाम दिया गया है। यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो रोबोट कर्मचारियों को सूचित भी करेगा।

Adding another feather in the cap, Railways launched a robot ‘Captain Arjun', a device for enhancing safety of passengers.

Preventing COVID-19, device is equipped with advanced features like:

😷 Sensor-Based Sanitiser & Mask Dispenser

🧴 Floor Sanitiser

🤒 Thermal Screening pic.twitter.com/b0GLKFGG35

