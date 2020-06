Zomato के एक दिव्यांग डिलिवरी बॉय का वीडियो हुआ वायरल, ऐसी रही लोगों कि प्रतिक्रिया

लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता दिख रहा है। लोग इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही फूड डिलीवरी कंपनी Zomato की भी तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग उन लोगों में आशा जगाने का काम करते हैं जो ज़िंदगी से हार मान जाते हैं।

Thanks @ZomatoIN @zomatocare For working with deserving person , he is really an inspiration , — Maunil Shah (@mkn2811) May 17, 2019

17 तारीख को शेयर किए गए इस वीडियो को 1.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों री-ट्वीट और लाइक्स मिल चुके हैं।

…अब हवाएँ ही करेंगी रौशनी का फ़ैसला …जिस दिए में जान है वो दिया रह जाएगा … — Dhavalsinh Vansia (@Dhaval_JV) May 18, 2019

@Zomato @ZomatoIN @zomatocare we don’t always complain about bad services, this one is really heartwarming 🙂 more power to you 👍🏼🙌🏼👏🏼 — Pramod Bahadur (@_pramod_bahadur) May 18, 2019

इस वीडियो में, एक व्यक्ति Zomato कंपनी की टी-शर्ट पहन कर हाथ से तीन पहियों वाली साइकिल चलाकर खाना पहुंचाता दिखाई दे रहा है। हालांकि, इस ट्वीट पर अभी तक Zomato ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

@anandmahindra Sir your design center which helps such people could also possible help him. He is from Beawar in Rajasthan with @ZomatoIN — Rajeev Bedi (@RBediIndia) May 18, 2019

https://twitter.com/FoolIsGenius/status/1129634058382630916

लोग बढ़ चढ़ कर Zomato की तारीफ कर रहे हैं कि Zomato ने इस प्रकार एक दिव्यांग व्यक्ति को कार्य देकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है।