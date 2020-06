कोरोनिल सम्बंधी दावों की जांच ना हो तब तक विज्ञापन बन्द करें पतंजली :  आयुष मंत्रालय

योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को सरकार ने आज शुरू की गई आयुर्वेदिक दवाओं के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है । बाबा रामदेव ने दावा किया है कि पतंजलि द्वारा विकसित दवा सात दिनों के भीतर कोरोनोवायरस का इलाज कर सकती हैं।हालांकि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को जब तक कि दवा की जांच नहीं हो जाती तब तक इस दवा के विज्ञापन बंद करने और कोरोना से छुटकारे जैसे दावों को सार्वजनिक ना करने का भी आदेश दिया है ।

पतंजलि के संस्थापक रामदेव ने मीडिया को बताया, “कोरोनिल और स्वसारी” नामक दवाएं देश भर के 280 रोगियों पर शोध और परीक्षण के आधार पर विकसित की गई थीं। दवाएं कोरोना किट में आती हैं, जिसकी कीमत 545 रुपये है, जिसे एक सप्ताह के भीतर पूरे भारत में उपलब्ध हो जाएंगी।

Ministry has taken cognizance of news in media about Ayurvedic medicines developed for #COVID19 treatment by Patanjali Ayurved Ltd. The company asked to provide details of medicines & to stop advertising/publicising such claims till the issue is duly examined: Ministry of AYUSH pic.twitter.com/OBpQlWAspu

— ANI (@ANI) June 23, 2020