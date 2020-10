बजाज की राह पर Parle G, नहीं देगा ऐसे चैनलों को विज्ञापन

मुंबई पुलिस ने ‘टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट’ (टीआरपी) से जुड़े गोरखधंधे के भंडाफोड़ करने का दावा किया है। इसके बाद प्रमुख विज्ञापनदाताओं और मीडिया एजेंसियों का कहना है कि वे इसपर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ऐसे में अब देश के लोकप्रिय पारले के उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने फैसला लिया है कि वह पारलेजी बिस्किट का विज्ञापन टीवी पर नहीं करेगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

टीआरपी छेड़छाड़ मामले को गंभीरता से लेते हुए, पारले जी अब उन चैनलों को विज्ञापन नहीं देगा जो समाज में ज़हर घोलने का काम करते हैं। इस बात के बाद लोग इतने उत्साहित हो गए कि इस ट्विट के बाद से पारले ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। पारले के इस फैसले का मतलब है कि कुछ समाचार चैनलों पर पारले जी का विज्ञापन नहीं देखा जाएगा।

Parle Products has decided not to advertise on news channels that broadcast toxic aggressive content.

These channels are not the kinds that the company wants to put money into as it does not favour its target consumer.

It's time more companies join the lead of Bajaj and Parle. pic.twitter.com/LNXr9ytmBF

— Indian Civil Liberties Union (@ICLU_Ind) October 11, 2020