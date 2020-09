डिनर आते ही झूम उठा पप्पी, वीडियो खूब शेयर कर रहे नेटिज़न्स

सोशल मीडिया पर जानवरों से जुड़े कोई न कोई वीडियो आए दिन वायरल होते रहते है। अगर पालतू जानवरों की बात करे अधिकांश लोगों की पहली पसंद कुत्ते होते है। इन लोगो के लिए उनके पालतू जानवर बस जानवर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य ही होते हैं। जब कोई उन्हें उनके नाम से बुलाता है तो वो जवाब देते हैं, जब वो शरारत करते है तो उन्हें डांटा जाता है और साथ ही ये प्यारे जानवर भी परिवार के सदस्य की तरह रहते है।

कभी कभी अपने पालतू जानवर द्वारा किए कुछ हरकतों से पूरा परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा रहा है। हाल ही में कुत्तों के लिए समर्पित एक ट्विटर हैंडल ने बेकर नाम के एक कुत्ते का एक वीडियो साझा किया जिसमे उसे नाश्ते के समय नाचता हुआ दिखाया गया है।

This is Baker. He dances when it’s dinner time. 14/10 top-tier tippy taps pic.twitter.com/3Cn8t54uPz — WeRateDogs® (@dog_rates) September 20, 2020

दिलचस्प बात यह है कि 21 सितंबर को साझा किया गया यह वीडियो कुछ घंटों के भीतर वायरल हो गया। समाचार लिखे जाने तक इस वीडियो को अब तक 13.3 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। जबकि इसे 1.4 लाख से अधिक रीट्विट मिल चूका है।

ट्विटर के अन्य यूजर्स ने इस वीडियो को देखने के बाद अपने कुत्तों की भोजन के दौरान प्रतिक्रिया की एक झलक साझा की।