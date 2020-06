पिता को लेकर पाक ट्रोलर्स ने घेरा, अदनान के एक जवाब ने बंद की बोलती

मुंबई (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत सरकार के हाल के बड़े फैसले के बाद पाकिस्तान की सरकार ही नहीं वहां के लोग भी बौखला गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर अब पाकिस्तान के लोग अफवाह फैला रहे हैं और बिलावजह लोगों को टारगेट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के ट्रोल्स ने 15 अगस्त के दिन मशहूर सिंगर अदनान सामी को ट्रोल करना शुरू किया। ऐसे ही पाकिस्तानी ट्रोल्स ने जब उनके पिता को लेकर सवाल पूछे तो अदनान ने करारा जवाब देकर उसका मुंह बंद करा दिया। दरअसल, अदनान सामी से ट्विटर पर एक ट्रोल ने पूछा कि उनके पिता कहां पैदा हुए थे और कहां मरे। इसके बाद अदनान सामी ने लिखा, ‘मेरे पिता 1942 में भारत में पैदा हुए, 2009 में भारत में ही मरे। आगे बोलो।’ यह सवाल अदनान से गुरुवार को जिस शख्स ने पूछा था, उसका नाम मोहम्मद शफीक था।

My father was born in 1942 in India & died in 2009 in India!!! Next! https://t.co/M11nbQonWh

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) August 15, 2019