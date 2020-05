वायरल हो गया थ्री इडियट्स वाला ओरिजिनल रेंचो उर्फ सोनम वांगचुक, निशाने पर चीन

अगर आप फिल्मों के शौक़ीन है तो ये हो ही नही सकता कि अपने आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन वाली 3 इडियट्स ना देखी हो और उस फिल्म में आमिर खान ने जिस वैज्ञानिक फुन्शुंग वैन्गाडू का किरदार निभाया था वो तो आपके जेहन में जीवित ही होगा। आज कल वो वैन्गाडू एक बार फिर चर्चा में है। इस बार आमिर के कारण नही बल्कि असली वैन्गाडू मतलब “सोनम वांगचुक” के कारण! फिल्म में आमिर ने जो किरदार निभाया था वो लद्दाख के शिक्षाविद् सोनम वांगचुक से प्रभावित है। फिलहाल सोनम वांगचुक ने लोगों से चीनी समान का बहिष्कार करने की अपील की है। उनका मानना है कि इसी तरह चीन को सही सबक सिखाया जा सकता है।

अधिकांशतः सुर्ख़ियों से दूर रहने वाले सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आकर लोगों से चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते है। सोनम ने एक युट्यूब विडियो द्वारा लोगों से ये अपील की है।

USE YOUR WALLET POWER#BoycottMadeInChina #SoftwareInAWeekHardwareInAYear to stop Chinese bullying in Ladakh & eventually to liberate the 1.4 Bn bonded labourers in China, as also the 10 Mn Uighur Muslims & 6 Mn Tibetan Buddhists.

— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) May 28, 2020