सांप को दबोचने मंगूस की एक छलांग ही काफी थी! देखें वीडियो

सांप और नेवले की लड़ाई तो सदियों से चलते आ रही है। हमने तो यही पढ़ा और सुना है। हम सबने बचपन में इस बात से जुडी कई कहानियाँ पढ़ी या सुनी है जिसमे बताया गया है कि साँप और नेवलों में बहुत बड़ी दुश्मनी होती है और ये दोनों जानवर एक दुसरे के जान के दुश्मन बने रहते है। वैसे तो गाहेबगाहे हमे साँप और नेवले देखने को मिल ही जाते है और जब दिन बहुत अच्छा हो तो दोनों साथ में लड़ते हुए भी मिल जाते है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं जिसमे ये दोनों जानी दुश्मन एक दुसरे से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल हुए इस वीडियो में नेवले द्वारा साँप को पकड़ने के लिए जमीन से कम से कम 3 से 4 फीट ऊंचे कूदते दिखाया गया है। साँप कमसकम पांच फूट का दिखाई दे रहा है। नेवले ने एक ही कूद में साँप पर शिकंजा कास लिया और फिर उस पर विजयी भी हो गया होगा! The smaller the creature, the bolder its spiritSurvival of the Fittest#wildearth […]