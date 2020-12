शादी की सालगिरह पर पति ने पत्नी को चांद पर तीन एकड़ जमीन गिफ्ट दी!

आपने फिल्मों में आशिकों को अपनी मसूकाओं के लिए चाँद तारे लाने की कसमें खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते है कि एक व्यक्ति ने सच में ऐसा किया है! अरे नहीं! कोई चाँद तोड़ कर नहीं लाया बस राजस्थान के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक नायब तोहफा दिया है। दरअसल अजमेर निवासी ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर अपनी पत्नी को उपहार के रूप में चांद पर एक जमीन खरीदी है। अब उस व्यक्ति की चर्चा न केवल जिले में बल्कि पूरे देश में हो रही है।

जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र अनिजा नाम के इस शख्स ने चंद्रमा पर तीन एकड़ जमीन खरीदी और शादी की सालगिरह पर अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप भेट कर दी। धर्मेंद्र का कहना है कि वह अपनी पत्नी को उनकी आठवीं शादी की सालगिरह पर उपहार के रूप में कुछ खास देने की योजना बना रहे हैं। तभी उनके दिमाग में अचानक यह विचार आया कि क्यों ना चांद पर जमीन खरीदकर पत्नी को उपहार के रूप में दे दिया जाए। धर्मेंद्र ने आगे कहा “24 सितंबर को हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं उसके लिए कुछ खास करना चाहता था। हर कोई उपहार में कार और आभूषण जैसी चीजें नहीं देना है, मैं कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए चंद्रमा पर जमीन खरीदी और अपनी पत्नी को उपहार के रूप में दे दिया।

Ajmer man gifts plot of land on Moon to wife on wedding anniversary

Read @ANI Story | https://t.co/6jXrhngCUQ pic.twitter.com/5u7iqIky7d

— ANI Digital (@ani_digital) December 26, 2020