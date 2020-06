ट्विटर पर अपलोड हुई इस मैगी को देख लोगों ने कह दिया ‘तौबा-तौबा’

लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे तब बहुत से लोगों ने नए नए पकवानों पर हाथ अजमाया। लोग ना सिर्फ नए नए पकवान बनाते थे बल्कि सोशल मीडिया पर उसे अपलोड भी करते रहे! इसी कारण थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर पहले दलगोना कॉफ़ी फिर पैनकेक और फिर तरह तरह की रेसेपी वायरल हुई थी।

अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी रेसेपी सामने आई है जिसको देखकर सब लोग बस तौबा-तौबा करने लगे। दरअसल एक यूजर ने ट्विटर पर मैगी बनाते हुए एक फोटो पोस्ट की जिसमे मैगी के साथ चॉकलेट देखा जा रहा सकता है। इसे देखते ही अन्य सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा।

Once again i will cook CHOCLATE MAGGIE today. 🙄 pic.twitter.com/EslMi5akT8

