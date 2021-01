OMG : जब दोस्तों ने मानो गिफ्ट कर दी ‘रंगीन दुनिया!’

22 वर्षीय मेकिनले को उनके दोस्तों ने एक चश्मा गिफ्ट किया। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। चश्मा ही गिफ्ट किया है, कोई दुनिया का अजूबा ताजमहल तो नहीं दे दिया। लेकिन विश्वास कीजिये मेकिनले के लिये ये चश्मा किसी अजूबे से कम नहीं था। आईये बताते हैं पूरा वाकया क्या है। दरअसल मेकिनले कलर ब्लाइंड हैं। यानि उन्हें विशेष रंगों में अंतर नजर नहीं आता। उन्हें सबकुछ समान दिखाई देता है। अलग-अलग रंग मिलकर दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है उन्हें क्या पता था। तभी उनके कुछ दोस्तों ने मेकिनले को एक कलर ब्लाइंड चश्मा गिफ्ट किया। इस चश्मे की खासियत यह होती है कि यह कलर ब्लाइंडनेस मिटा देता है और दुनिया वैसी ही रंगीन और सुंदर दिखने लगती है, जेसी वाकई में है। मेकिनले ने चश्मा पहना और फिर उसने जो दुनिया देखी, आश्चर्य चकित रह गया। उसके सामने खड़ी लाल रंग की कार, या फिर हरे रंग के पौधे, खुबसूरत घास और बहुत कुछ। View this post on Instagram A post shared by Mac (@maciavelli_) मेकिनले ने अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट […]

लोकतेज.कॉम 8 seconds ago

22 वर्षीय मेकिनले को उनके दोस्तों ने एक चश्मा गिफ्ट किया। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। चश्मा ही गिफ्ट किया है, कोई दुनिया का अजूबा ताजमहल तो नहीं दे दिया। लेकिन विश्वास कीजिये मेकिनले के लिये ये चश्मा किसी अजूबे से कम नहीं था। आईये बताते हैं पूरा वाकया क्या है। दरअसल मेकिनले कलर ब्लाइंड हैं। यानि उन्हें विशेष रंगों में अंतर नजर नहीं आता। उन्हें सबकुछ समान दिखाई देता है। अलग-अलग रंग मिलकर दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है उन्हें क्या पता था। तभी उनके कुछ दोस्तों ने मेकिनले को एक कलर ब्लाइंड चश्मा गिफ्ट किया। इस चश्मे की खासियत यह होती है कि यह कलर ब्लाइंडनेस मिटा देता है और दुनिया वैसी ही रंगीन और सुंदर दिखने लगती है, जेसी वाकई में है। मेकिनले ने चश्मा पहना और फिर उसने जो दुनिया देखी, आश्चर्य चकित रह गया। उसके सामने खड़ी लाल रंग की कार, या फिर हरे रंग के पौधे, खुबसूरत घास और बहुत कुछ। View this post on Instagram A post shared by Mac (@maciavelli_) मेकिनले ने अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट […]

(Screenshot from Video posted at instagram by maciavelli_)

22 वर्षीय मेकिनले को उनके दोस्तों ने एक चश्मा गिफ्ट किया। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। चश्मा ही गिफ्ट किया है, कोई दुनिया का अजूबा ताजमहल तो नहीं दे दिया। लेकिन विश्वास कीजिये मेकिनले के लिये ये चश्मा किसी अजूबे से कम नहीं था। आईये बताते हैं पूरा वाकया क्या है। दरअसल मेकिनले कलर ब्लाइंड हैं। यानि उन्हें विशेष रंगों में अंतर नजर नहीं आता। उन्हें सबकुछ समान दिखाई देता है। अलग-अलग रंग मिलकर दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है उन्हें क्या पता था। तभी उनके कुछ दोस्तों ने मेकिनले को एक कलर ब्लाइंड चश्मा गिफ्ट किया। इस चश्मे की खासियत यह होती है कि यह कलर ब्लाइंडनेस मिटा देता है और दुनिया वैसी ही रंगीन और सुंदर दिखने लगती है, जेसी वाकई में है। मेकिनले ने चश्मा पहना और फिर उसने जो दुनिया देखी, आश्चर्य चकित रह गया। उसके सामने खड़ी लाल रंग की कार, या फिर हरे रंग के पौधे, खुबसूरत घास और बहुत कुछ। View this post on Instagram A post shared by Mac (@maciavelli_) मेकिनले ने अपना अनुभव इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट कर साझा किया। इंटरनेट की दुनिया ने भी मेकिनले के इस अनुभव को हाथों हाथ लिया। बेहद रोचक प्रतिक्रियाएं दीं। आप भी ये वीडियो देखें और उसमें दर्ज कमेंट्स पढें। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लाखों लोग इसे पसंद कर रहे हैं।