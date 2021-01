समुद्र से निकले पेड़ की जड़ नूमा इस जीव को देख सब हैरान, वीडियो देखें

समुद्र के अंदर का जीवन इतना सुंदर है कि हर कोई इसका दीवाना हो जाता है। समुद्र के अंदर मछली और कुछ जलीय जंतु इतने सुंदर हैं कि हम उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ हम इसमें कुछ प्राणियों से डरते भी हैं। वैसे प्रकृति की माया ऐसे है कि कभी कभी कुछ ऐसे जलीय जीव देखने को मिल जाते हैं जिन्हें हमने पहले कभी देखा नहीं हैं। इसी तरह का एक जीव अलास्का के तट पर देखा गया है, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समुन्द्र के अंदर से कई ऐसे जीव और पौधे सामने आते हैं, जिसके बारे में आम लोग की छोड़ो, वैज्ञानिक भी नहीं जानते। अलास्का में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां एक समुद्री जीव है जो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये समुद्री जीव कैक्टस या पौधे की जड़ों की तरह दिखाई दे रहा हैं। Crazy deep sea creature! Actually called a Basket Star. Prince of Wales Island Alaska. And yes it was placed back in the water […]