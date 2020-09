आजकल बैकफ्लिप्स वायरल करने का ट्रेंड है, ये वाला देखिये खूब चल रहा है!

आखिरी बार आपने ऐसा वीडियो कब देखा था, जिसने आपको मंत्रमुग्ध कर दिया और आप उसी समय चकित रह गए? जी हाँ, दोनों एक ही समय में? संभावना है कि यह वीडियो आप में इस दोनों भावनाओं को पैदा कर देगा। एक जिमनास्ट इंस्टाग्राम यूजर विक्रम सेल्वम द्वारा साझा किए गए वीडियो में उस व्यक्ति को आसानी से बैकफ्लिप करते हुए देखा जा सकता है। इस पोस्ट के कैप्शन के शब्द “जिमनास्टिक्स” के सभी अक्षर को कैप्स में लिखा गया है। यह वीडियो बहुत रोचक है। शायद इसीलिए यह क्लिप 7.4 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है – और संख्या लगातार बढ़ रही है। View this post on Instagram G Y M N A S T I C S 🔥 . . #backflipbacktuck #backhandspring #webster #frontsomersault #gainerbackflip #runningfrontflip #gymnastics #thumbling #fitnesslifestyle #aesthetics #journ A post shared by VIKRAM SELVAM 🇮🇳 (@vikram_selvam_m2) on Aug 25, 2020 at 4:50am PDT आपको बता दें कि शेयर किए जाने के बाद से पोस्ट को 1.7 लाख से ज्यादा लाइक्स और लोगों के कमेंट भी मिल चुके हैं। लोग इस वीडियो को देखकर […]