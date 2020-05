अब मास्क हटाए बिना खा सकेंगे खाना

यरुशलम (ईएमएस)। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। सभी लोग इससे बचने के नए-नए तरीके विकसित कर रहे हैं। इसी बीच इस्राइल की एक कंपनी ने ऐसा ही प्रयोग किया है। कंपनी ने एक अनोखा मास्क बनाया है। इसकी खासियत यह है कि खाना खाते समय भी इसे उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे पहनकर आराम से खाना खा सकते हैं। इससे कोरोना फैलने का खतरा कम होगा।

जानकारी के अनुसार मशीन से जुड़े इस मास्क को रिमोट के जरिए चलाया जा सकेगा। इस मास्क को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि रिमोट कंट्रोल की मदद से मास्क पहनने वाले इसे चला सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि यह डिवाइस ऑटोमैटिक भी काम करता है। लोगों में इस मास्क के प्रति उत्सुकता बनी हुई है। इस मास्क में सेंसर लगे होंगे जो हाथ या चम्मच के करीब आते ही उसे खोल देंगे।

Israeli inventors have developed a mask with a remote-control mouth that lets diners eat without taking it off https://t.co/LLCRxRWDBv pic.twitter.com/9ImXdIAayP

— Reuters (@Reuters) May 19, 2020