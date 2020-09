अब काकुबाई को कौन समझाए कि 1500 + 300 = 1800 ही होते हैं!

इंटरनेट एक ऐसी चीज है जहां कोई भी कभी भी वायरल हो सकता हैं। इसके लिए कोई निश्चित गुणा-गणित नहीं होता हैं। कभी कभी तो कोई व्यक्ति एक ही बयान के कारण वायरल हो जाता है। ट्रिवैगो मैन इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया हैं, एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा हैं।

वीडियो में एक कामवाली महिला को देखा जा सकता है जो जहाँ काम करती हैं वहां के घर वालों के साथ पैसे के लिए लड़ रही है। ये महिला जहाँ काम करती है वो लड़के इस महिला को काकू के नाम से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि इन्होने पुरे पैसे दिए हैं पर महिला कह रही हैं कि उन्हें महीने के 1800 रुपये मिलते हैं और आपने मुझे 1800 रुपये नहीं दिए हैं।

These guys paid their house help 1800 bucks but she’s saying they paid her 1500 and 300 😫 pic.twitter.com/KTwGW1NyQW

इसके जवाब में लड़के ने बताया कि उसने महिला को पांच सौ के तीन नोट यानी 1500, दो सौ की एक नोट यानी 200 और सौ की एक नोट, इस तरह से पुरे 1800 चूका दिए है पर महिला हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हैं!

लड़का उन्हें समझाने की भरसक कोशिश करता है लेकिन महिला समझने को तैयार नहीं। महिला को ऐसा कहते हुए सुना जा सकता हैं कि 500 के 3 नोट यानी ​​1500 पर मुझे विश्वास हैं, लेकिन 300 रुपये के लिए 3 नोट होने चाहिए और आपने मुझे केवल 2 नोट दिए हैं। ऐसा लग रहा हैं मानों महिला 200 रुपये के नोट को 100 रुपये का नोट समझ रही हैं। इसलिए उसे लगता है कि लड़कों ने उसे 100 रुपये कम दिए हैं।

पूरी घटना का वीडियो बनाया गया, वीडियो मराठी में है लेकिन आप समझ जाएंगे कि लड़का महिला को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने केवल 1800 रुपये दिए हैं लेकिन महिला यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि उसे पूरी राशि मिल गई है। और अब ये वीडियो वायरल हो गया हैं।

You three guyz are unable to convince one person. Just imagine we PSU bankers deal crores of customers like that everyday in our branch. I can totally relate to it😂

— Abhishek (@Abhishek7893036) September 2, 2020