लो बन गया पानी-पुरी का ATM मशीन!

पैसा डालो पानी-पुरी पाओ

मार्च के मध्य से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई, तब से लोग अपने पसंदीदा स्ट्रीट स्नैक – पानी पुरी के लिए तरसने लगे। कई लोगों ने घर पर ही इसे बनाने के लिए इन्टरनेट पर इसकी रेसिपी खोजी। अब एक वीडियो वायरल होने के कारण पानी पुरी फिर से चर्चा में है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक पानी-पुरी वेंडिंग मशीन दिखाई दे रही है। कॉनोवायरस के समय में सब कुछ सामान्य नहीं होने के कारण और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ये स्वचालित पानी-पुरी वेंडिंग मशीन इस समय कई लोगों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी।

वीडियो में एक आदमी को स्वचालित पानी-पुरी मशीन का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है। मशीन द्वारा 20 रुपये का नोट स्वीकार किए जाने के बाद गोलगप्पे एक छोटे कन्वेयर बेल्ट पर निकलते हैं। उस आदमी ने कहा कि मशीन बनाने में उसे छह महीने लगे।यह वाटरिंग मशीन एटीएम की तरह ही काम करती है। दिखने में यह मशीन एटीएम से काफी मिलती-जुलती है। जैसे ही आप मशीन में पैसा डालते हैं, एक के बाद मसाले और पानी से भरा हुआ एक पुरी निश्चित समय अंतराल पर निकलता है। यह स्वचालित रूप से बाहर आता है। खास बात यह है कि इसमें स्वाद के अनुसार मसालेदार, मध्यम या मसाला पुरी का विकल्प भी है। साथ ही इसमें स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है क्योंकि यह एक स्वचालित मशीन है।

वीडियो यहां देखें:

Now this is real Indian ingenuity! A Pani Poori vending machine. Call it by any name Gol Gappe, Puchka, Batasa – we love it! pic.twitter.com/wC288b9uUD — Hardi Singh (@HardiSpeaks) July 2, 2020

ट्विट करने वाले व्यक्ति ने विडियो के साथ ये लिखा “यह है वास्तविक भारतीय सरलता! पानी-पूरी वेंडिंग मशीन। इसे किसी भी नाम से बुलाओ चाहे गोल गप्पे, पुचका, बतासा – हम इसे प्यार करते हैं!”

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। इसे देखकर सोशल मीडिया पर लोगों में हलचल मच गई। लोगों ने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी!

कुछ चुनिन्दा प्रतिक्रियाएं :

The inventor should seek funding and start a pani puri chain.

Alternatively, he should patent it and enter into a licensing deal with a fast food chain. — 𝙻𝚎 𝚁𝚊𝚗𝚍𝚘𝚖 𝙰𝚗𝚘𝚗 ल रैंडम एनॉन (@lerandomanon) July 2, 2020

एक यूजर ने तो फ्री वाली पूरी की मांग कर बैठा :

free wali papri milti hai isme? — BUNTY (Sacred games wala) (@vindodallah) July 2, 2020

एक ने तो ये भी लिखा कि लेकिन यह कैसे चलेगा, भईया मीठी चटनी के साथ देना, थोडा नीबू और डाल दो, आदि ??”

But how will it handle, bhaiya meethi chatni ke sath dena, thoda nimbu aur daldo, etc ?? 😂😂 — CHIEF 🇮🇳 (@roshovani) July 2, 2020

आपको बता दें कि इस वीडियो को अब तक 4,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसे 300 से अधिक लाइक और 100 री-ट्वीट भी मिले हैं।आप इस स्वचालित पानी पुरी मशीन के बारे में क्या सोचते हैं?