कितना भी पढ़-लिख लो, गणित में आप इस बंदे के सामने फेल ही रहोगे!

गणित एक ऐसा विषय हैं जिसे छात्र सबसे ज्यादा पसंद करते है और सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाला विषय भी गणित ही हैं। गणित के अंकों के साथ खेलना किसी गणितज्ञ के लिए भी इतना आसान नहीं भले चाहे वो स्नातक हो या पीएचडी! गणित के हेरफेर से बहुत कम लोग ही आसानी से बाहर निकल पाते है। आपने कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुए भारत की महिला कंप्यूटर और गणितज्ञ शकुन्तला देवी के जीवन पर आधारित फिल्म में देखा होगा कि कैसे शकुंतला बिना किसी मदद के तेज़ी से गणित के कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर रही थी।

लोगों का मानना हैं कि शकुंतला देवी जैसी या जैसा किसी भी इंसान का हो पाना असंभव ही है पर हाल ही में सोशल मीडिया को एक ऐसा शख्स मिला है, जो कभी स्कूल तो नहीं गया, लेकिन वह गणित के कठिन प्रश्नों को हल करने में जीनियस है। हालांकि यह एक पुराना वीडियो है पर इसमें जिस लड़के को देखा जा सकता है उसकी क्षमता को देखते हुए हम सब अपने दांतों तले ऊँगली दबाने पर विवश हो जाएंगे। वीडियो को टेडी नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया था। उन्होंने वीडियो को कैप्शन दिया: “अरे ट्विटर अपना जादू करो और इस आदमी को ढूंढिए!”

Hey Twitter do your magic.. find this guy .. superhuman.. pic.twitter.com/9lO5SJHbi9

वायरल वीडियो में, आदमी ने कहा कि वह कभी स्कूल नहीं गया था लेकिन वह आसानी से चीजों की गणना कर सकता है। गणना के उनके कौशल ने सभी को शकुंतला देवी की याद दिला दी है। वीडियो में देखे जा रहे लड़के का नाम इरफान हैं और वो 20 साल का हैं। इरफ़ान राजस्थान के दूदू का रहने वाला है। वीडियो में एक आदमी इरफ़ान से अलग अलग गणित से जुड़े कठिन प्रश्न पूछता हैं जिसका जवाब इरफ़ान बिना समय लिए ही बता देता हैं।

