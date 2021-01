कभी नहीं देखी होगी ऐसी चोरी, चोर ने 25 किलो सोना लूटने पर कोरोना नियमों का रखा पूरा ‘ध्यान’

कोरोना काल में जहाँ कर काम का तौर-तरीका बदल चुका है वहीं इस समय चोरों के चोरी करने का तरीका भी बदल चुका है। इस समय चोर नए नए तरीके से चोरी कर रहे है। इस वायरस के संक्रमण के दौरान इसी वायरस से बचाने वाली चीजों का ही इस्तेमाल चोरी करने के लिए करने लगे हैं। एक बार फिर एक चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें चोर पीपीई किट पहनकर चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपीई किट वाले इस चोर ने दिल्ली के कालकाजी में 25 किलो यानी 13 करोड़ रुपए के सोने जवाहरात लूट लिए हैं। हालांकि पीपीई किट बनाने वालो ने कभी सोच भी नहीं होगा कि कोरोना युग में पीपीई किट का इस तरह से भी इस्तेमाल किया जाएगा।

चोरी करने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया ये “पीपीई वाला चोर”

आपको बता दें कि इस अनोखी चोरी करने वाले इस व्यक्ति का नाम शेख नूर है। हालांकि नूर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस का कहना है कि पेशे से इलेक्ट्रिशियन नूर शेख उसी इलाके का रहने वाला है जिस जगह चोरी हुई है। चोर ने चोरी की और वो पकड़ा गया, मुद्दे की बात बस इतनी नहीं है। चोरी के बाद नूर शेख अगर फेमस हुआ है तो वो पीपीई किट पहनकर चोरी करने को लेकर हुआ है।

फ़िल्मी अंदाज में की थी चोरी

#WATCH | A man dressed in a Personal Protective Equipment(PPE) kit engages in theft in a jewellery shop in the Kalkaji area of Delhi

Visuals from the CCTV footage of the shop pic.twitter.com/cWQph6k4IJ

— ANI (@ANI) January 21, 2021