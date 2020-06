जरूरत ही आश्विकार की जननी है! एक महाशय ने मरीजों के लिये बनाया ‘टॉयलेट बेड’

४२ वर्षीय एस सरवाना मुथू वेल्डिंग का काम करते हैं। इन्होंने रिमोट से चलने वाला एक टॉयलेट बैड बनाया है। वैसे तो यह आश्विकार ज्यादा ग्लैमरस या दिखने में अच्छा ना लगे, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिये जिन्होंने बिस्तर पकड़ रखा हो, अस्पतालों में ऐसे रोगी जो चल‌‌-फिर नहीं सकते – ऐसों के लिये यह आविश्कार बड़ा उपयोगी है।

तमिलनाडु के नागरकोइल के रहने वाले मुथू को अपने इस आविश्कार के लिये नेशनल इनोवेशन फांऊडेशन की ओर से दो लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार भी मिला है। उद्योगपति आनंद महिन्द्रा ने भी इस आविश्कार को सराहा है।

Not a glamorous area of innovation. But if ever we or our relatives are unfortunate enough to be hospitalised, we’ll see this as one of the most beneficial and Godsent inventions ever. Well done, Mr. Muthu. With some design inputs, this could enjoy global success pic.twitter.com/sK7cb5ISds

— anand mahindra (@anandmahindra) August 21, 2019