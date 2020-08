मुस्लिम महिला ने अपने बेटे का नाम रखा रणविजय, कारण जान कर आप भी कहेंगे ‘वाह!’

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद, देश के अधिकांश लोग सरकार के फैसले के साथ खड़े थे और सरकार के हर निर्देश का पालन भी कर रहे थे। लेकिन कुछ जगहों पर लॉकडाउन के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा।

सरकार लोगों से अपने अपने घरों में रहने और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अतिआवश्यक काम को छोड़कर घर से बाहर नहीं जाने का आग्रह किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस को कड़ा रवैया अपनाना पड़ा। जबकि कुछ जगहों पर पुलिस का दयालु चेहरा भी देखा गया।

ऐसी ही किसी मुसीबत में फंसी एक गर्भवती मुस्लिम महिला की मदद के लिए नोएडा के पुलिस अधिकारी रणविजय सिंह आगे आए। इसके बाद महिला ने अपने नवजात बच्चे का नाम रणविजय रखा।

जानकारी के अनुसार, तमन्ना नाम की एक गर्भवती महिला को बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि उसका पति लॉकडाउन के कारण नोएडा में फंसा हुआ था। जरूरत के समय में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में नोएडा पुलिस और बरेली पुलिस ने मिलकर महिला की मदद की और उसके पति को बरेली पहुँचने में भी मदद की।

Good work done by @noidapolice

A Muslim woman in Bareilly names her new born baby "Ranvijay" after Noida Additional DCP Ranvijay Singh helped her husband on humanitarian ground to rush from Noida to Bareilly and admit her to hospital on time..@rvspps @CP_Noida @Uppolice @dgpup pic.twitter.com/oZ0UmBuPz8

— saurabh srivastava (@saurabhsriLive) March 26, 2020