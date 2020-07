भारी बरसात में चुहिया ने अपने बच्चों को बचाया, वीडियो हुआ वायरल

आए दिन सोशल मीडिया पर बार-बार जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इंटरनेट ऐसे हजारों वीडियो से भरा हुआ है। फ़िलहाल ऐसे वीडियो की सूची में एक माँ चूहे का वीडियो जुड़ गया है जो अपने बच्चों को भारी बारिश के दौरान डूबने से बचाती है। वीडियो को भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी परवीन कस्वां ने साझा किया। परवीन ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, “यह आपके दिल को छू लेगा। इस मां के बचाव अभियान को देखें।” वीडियो : This will melt you. Just see this mother’s rescue operation. A friend send via whatsapp. pic.twitter.com/1D2rSYUxJi — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 21, 2020 जैसा कि वीडियो में चुहिया को अपने घर से बच्चों को बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। भारी बारिश के कारण उनका घर डूब गया है। मां चूहे उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 3.29 लाख से ज्यादा व्यूज और 26,600 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को बहुत पसंद किया और अपने बच्चों को बचाने के […]