मां का अपनी संतान से होता है दिल का रिश्ता, देखें ये प्रमाण…

कहते हैं मां और उसकी संतान का दिल का रिश्ता होता है। अब शायद आपने यह सुना होगा, लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। आपको भी ये सुंदर सा वीडियो अवश्य देखना चाहिये। सुकून मिलेगा।

जी हां, प्रख्यात उद्योगपति हर्ष गोयनका द्वारा ट्वीट किये गये इस वीडियो में एक नन्हां बच्चा नजर आ रहा है। इस बच्चे को जन्म देते ही उसकी मां गुजर गई। लेकिन इससे पहले वह अपना ह्दय एक व्यक्ति को दान में दे गई। यानि उस मां का दिल अब उस व्यक्ति के भीतर धड़क रहा था।

The mom looks at the child through her heart donated to the man in black shirt and stops crying one’s it goes in the mans arm, call it a miracle but it’s true that the dead soul never let’s her child to be left alone in this world, she is always there in some form or the other. https://t.co/20aADDCLaA

