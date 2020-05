मिनियापोलिस : सीएनएन के अश्वेत संवाददाता को लाइव टीवी शो पर किया गिरफ्तार

मिनियापोलिस में पुलिस ने शुक्रवार सुबह लाइव टीवी पर सीएनएन संवाददाता उमर जिमेनेज को गिरफ्तार किया। न्यू डे पर सीएनएन के लाइव प्रसारण ने जिमेनेज़ के आसपास दंगा में पुलिस के एक समूह को दिखाया। उसने स्पष्ट रूप से खुद को एक रिपोर्टर के रूप में प्रस्तुत। जिमेनेज़ ने शांतिपूर्वक और विनम्रता से अधिकारियों से पूछा कि वे उसे और उसके चालक दल को क्यों गिरफ्तार कर रहे है तो एक अधिकारी ने रिपोर्टर को बताया कि उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा संपर्क किया गया था एक सफेद संवाददाता को क्षेत्र में रहने की अनुमति दी गई थी।

जानकरी के अनुसार रिपोर्टर के साथ साथ एक निर्माता और एक कैमरा ऑपरेटर बिल किर्कोस और लियोनेल मेंडेज़ सहित जिमेनेज के चालक दल को भी हिरासत में रखा गया था। सभी को हथकड़ी लगने के बाद भी सीएनएन कैमरा ने रिकॉर्ड करना जारी रखा और पुलिस इस बात से अनजान थी कि कैमरा अभी भी लाइव प्रसारण कर रहा था। उनकी गिरफ्तारी के लगभग एक घंटे बाद टीम को रिहा कर दिया गया साथ ही मिनेसोटा सरकार ने टिम वाल्ज से माफी मांगी।

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed

पूरी टीम जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के विरोध के तीसरे दिन के बाद शहर के हाल का रिपोर्टिंग कर रहा था। 46 वर्षीय निहत्थे अश्वेत व्यक्ति की चौंकाने वाली फुटेज के बाद मौत हो गई। मिनियापोलिस के एक पुलिस अधिकारी ने उसकी गर्दन पर कई मिनट तक चाकू मारते हुए दिखाया।

रिपोर्टर की गिरफ्तारी के तुरंत पहले, जिमेनेज़ को पुलिस को यह कहते हुए सुना गया था “बस हमें वापस छोड़ दो जहाँ आप हमें ले जाना चाहते हैं, हम आपके रास्ते से हट रहे थे। तो, बस हमें बताएं। जहां भी आप चाहते हैं, हम जाएंगे। जब आप चौराहे से आगे बढ़ रहे थे तो हम सिर्फ आपके रास्ते से हट रहे थे। बस हमें पता है, और हम आपसे मिल गए है।

अपनी रिहाई के बाद जिमेनेज़ ने बताया कि वह क्या सोच रहा था। “यह मेरे समझ के परे था कि – यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? —एक बात जो मुझे थोड़ी हिम्मत देती थी वह थी इस सब का टीवी पर लाइव होना। सबने देखा कि वहां क्या हुआ, लोगों ने हमारे साथ क्या किया और अब देश भर में इस बारे में बात हो रही है क्योंकि इसे फिल्माया जा रहा है।

“वह कैमरे पर कुछ होने आपको एक शक्ति मिलती है क्योंकि आप लोगों को बिना कुछ कहे आपके लिए बोल सकते हैं। इससे मुझे यह जानकर थोड़ा सुकून मिला कि आप लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है और देश देख रहा था कि वास्तविक समय में उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। उन्होंने आगे कहा “आपको मेरी कहानी पर संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, यह किसी भी तरह से फ़िल्टर्ड नहीं है, आपने इसे अपनी आँखों के लिए देखा है और इससे मुझे थोड़ा आराम मिला है।” मै निश्चित रूप से कुछ नर्वस था।”

CNN’s @OmarJimenez and his crew have been released from police custody. He recounts getting arrested and what happened while they were in custody. https://t.co/v3kMq77Oro pic.twitter.com/JoqmwlTc5i

— CNN (@CNN) May 29, 2020