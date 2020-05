मीका सिंह बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध गायक हैं। जब कश्मीर मामले में पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं ऐसे समय में मीका सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, । इस वीडियो के वायरल होने का कारण मीका सिंह का शानदार प्रदर्शन नहीं है। मीका को पाकिस्तान के कराची में एक विशेष कार्यक्रम में परफॉर्म करते देखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव काफी बढ़ गया है। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भी भारतीय कलाकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी स्थिति में, गायक मीका सिंह के कराची में संगीत समारोह में जाने की चर्चा है।

पाकिस्तानी गायक फकीर महमूद ने मीका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है और लिखा है कि कश्मीर पूरी तरह से बंद है। लेकिन एक भारतीय गायक आता है, प्रदर्शन करता है, पैसा कमाता है मानो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन धर्म और देशभक्ति केवल गरीबों के लिए है।

Happy that Indian singer Mika Singh performed at the mehndi of Gen Musharraf's relative recently in Karachi. God for bid if it was Nawaz Sharif's relative it would be raining ghadari k hashtag already. pic.twitter.com/IVfE5hETiz

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) August 10, 2019